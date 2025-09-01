Происшествия

«Обкромсавших» деревья на Завеличье в Пскове могут привлечь к ответственности

Ответственных за обрезку деревьев на перекрестке улиц Коммунальной и Западной могут привлечь к ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

«Указанные работы были проведены неизвестными лицами без соответствующего разрешения. Проведена фиксация факта нарушения и произведён расчёт нанесённого ущерба. В целях выявления лиц, совершивших данное деяние, и привлечения их к предусмотренной законом ответственности, 16 сентября подготовлен запрос для его дальнейшего направления в полицию», - сообщили в администрации.

Напомним, ранее с данной жалобой в Псковскую Ленту Новостей обратилась жительница Пскова.