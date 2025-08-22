Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Открытие ресторана GURAVI
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
развивающие секции для детей
о работе профсоюзных здравниц
МАФы Пскова и Великих Лук
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Интерактив 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 04.09.2025 11:194 Интерактив: И снова о нашей медицине… 03.09.2025 13:000 Интерактив: Нет квитанции – нет денег 27.08.2025 10:521 Интерактив: Мастер парковки на улице Вокзальной 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал
 
 
 
Самое популярное 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 07.09.2025 22:003 Назван размер пенсии никогда не работавших россиян 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:402 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 12.09.2025 07:350 Беспилотник был сбит ночью над Псковской областью
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Кто «обкромсал» деревья?

13.09.2025 11:00|ПсковКомментариев: 0

Вот такая «санитарная» обрезка на перекрестке улиц Коммунальной и Западной в Пскове.

Деревья в итоге как обрубки. Интересно, не владелец ли рекламного щита их «обкромсал», как совсем недавно было сделано с березой у «Акваполиса»?

Ирина

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 189 человек
13.09.2025, 12:190 Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области 13.09.2025, 12:000 Ресторан корейский кухни Chigun в Пскове обновит меню 13.09.2025, 11:400 В Госдуме предложили разработать механизм мониторинга цен на бензин 13.09.2025, 11:190 Великолукские полицейские помогли Ветерану труда вернуться домой
13.09.2025, 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 13.09.2025, 10:380 Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили 13.09.2025, 10:200 Роскошь и уют «Бархатных сезонов» 13.09.2025, 10:000 Юрист объяснила, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку
13.09.2025, 09:400 День программиста отмечается в России 13.09.2025, 09:200 Что такое «хао» и кто ему научит? 13.09.2025, 08:580 Более 300 человек приняли участие в ДЭГ этой ночью в Псковской области 13.09.2025, 08:000 Избирательные участки открылись во второй день голосования в Псковской области
12.09.2025, 22:000 Психолог объяснила, как самокритика может породить сомнения в собственных силах 12.09.2025, 21:530 Концерт «Бархатные сезоны» состоялся на террасе отеля «Покровский» в Пскове. ФОТО 12.09.2025, 21:400 Восход убывающей луны запечатлели над памятником Александру Невскому в Пскове 12.09.2025, 21:200 Глава Островского района посетил центральную котельную города
12.09.2025, 21:110 Фотофакт: На мосту перед дамбой в Пскове образовалась пробка из-за дорожных работ 12.09.2025, 21:000 Игорь Сопов: К утру процент явки на выборы может увеличиться 12.09.2025, 20:400 Явка в первый день голосования в в Псковской области превысила 14% 12.09.2025, 20:200 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 13 сентября
12.09.2025, 20:000 Первый день голосования на выборах завершился в Псковской области 12.09.2025, 20:000 Игорь Иванов: У нового руководителя «Голубых озер» большой опыт административной работы 12.09.2025, 19:400 Наставничество стало одной из основных тем заседания трехсторонней комиссии Псковской области 12.09.2025, 19:200 Великолукский суд взыскал страховую выплату с ответчика после установления полной вины водителя в ДТП
12.09.2025, 19:000 В Пскове осужден мужчина за кражу денег с банковского счета 12.09.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 сентября 12.09.2025, 18:330 «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО 12.09.2025, 18:230 День в истории ПЛН. 12 сентября
12.09.2025, 18:200 В учреждениях УИС Псковской области проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Жизнь» 12.09.2025, 18:140 «Онлайн-брифинг»: Завершение ключевых дорожных проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». ВИДЕО 12.09.2025, 18:080 К концу года должна выйти книга о великолучанах-интернационалистах, воевавших в Афганистане 12.09.2025, 18:000 Более тысячи юных псковичей из нуждающихся семей получили помощь от Детского фонда
12.09.2025, 17:580 «Чай втроем»: Александр Бушуев о теории воспитания, покрашенных березах и жизни как хобби. ВИДЕО 12.09.2025, 17:562 Суд отказал псковичу в обжаловании штрафа за парковку на зеленой зоне 12.09.2025, 17:540 Работы по строительству Северного обхода Пскова идут планово — Станислав Стармолотов 12.09.2025, 17:530 В Пскове стартовал проект инклюзивного искусства «Встречное движение»
12.09.2025, 17:490 Реализация средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области составляет более 60% 12.09.2025, 17:470 Как идея мотосекции в Печорах превратилась в 15-летнюю историю клуба «Феникс», ответил основатель 12.09.2025, 17:430 Утечка газа произошла в ходе работ в Острове-3 12.09.2025, 17:370 Сергей Вострецов: СОЦПРОФ давно отстаивает принцип персонализации соцподдержки
12.09.2025, 17:350 Советы по покупке продуктов на уличных ярмарках дали псковичам в Роспотребнадзоре 12.09.2025, 17:280 Кредит под 0,01%* на автомобиль TENET могут получить псковичи 12.09.2025, 17:210 «На пятой передаче»: ограничения для водителей 70+ и транспортный налог за километры пробега. ВИДЕО 12.09.2025, 17:200 Александр Бушуев рассказал о посвящении в «Митьки» и жизни под крылом легендарного бренда
12.09.2025, 17:150 В августе жители Псковской области перевели мошенникам 30 млн рублей 12.09.2025, 17:120 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Светлана Синцова 12.09.2025, 17:050 Почти 46% региональных дорог Псковской области соответствуют нормативам 12.09.2025, 16:580 Псковичи стали использовать ИИ-функции в онлайн-коммуникациях на 70% больше
12.09.2025, 16:560 Родственники и близкие Дарьи Сиротиной выразили благодарность за поддержку 12.09.2025, 16:540 Псковские спортсмены стали победителями Кубка России по гребле на «Драконах» 12.09.2025, 16:500 В «Михайловском» начали детальную проработку программы для первого межрегионального туристического маршрута 12.09.2025, 16:270 Погоню за подозреваемым в грабеже устроили полицейские в Пскове. ВИДЕО
12.09.2025, 16:260 Ларису Семашко назначили руководителем санатория «Голубые озера» 12.09.2025, 16:190 Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ 12.09.2025, 16:140 Первенство области по кабельному вейкборду пройдет в Великих Луках 12.09.2025, 16:110 Александр Бушуев рассказал, как сломанная нога и джетлаг открыли в нем художника
12.09.2025, 16:060 Высокая пожарная опасность ожидается с 13 сентября на юге Псковской области 12.09.2025, 16:040 Александр Котов: Единый день голосования – завершающий этап муниципальной реформы в регионе 12.09.2025, 15:520 Женская футбольная команда из Пскова заняла второе место на чемпионате СЗФО 12.09.2025, 15:500 Проект продления улицы Кузбасской Дивизии в Пскове готов — Станислав Стамолотов
12.09.2025, 15:470 Три четверти студентов-айтишников считают стажировки в ИТ-компании лучшим способом приобрести профессиональные навыки — опрос 12.09.2025, 15:450 Женщины-водители не пострадали в ДТП на улице Труда в Пскове 12.09.2025, 15:370 Вопрос дублера Рижского проспекта в Пскове прорабатывается — Станислав Стармолотов 12.09.2025, 15:350 В летних лагерях в Псковской области отдохнули почти 13 тысяч детей
12.09.2025, 15:290 Более 10 дорожных объектов ввели в эксплуатацию после ремонтов в Псковской области 12.09.2025, 15:211 Явка на выборы в Псковской области приблизилась к 10% 12.09.2025, 15:140 За неделю клещи в Псковской области покусали почти 100 человек 12.09.2025, 15:100 Ресторан «Стругановъ» открыл бронь на новогодние корпоративы
12.09.2025, 15:090 Псковский театр драмы впервые побывает с гастролями на Алтае 12.09.2025, 15:060 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга со Станиславом Стармолотовым 12.09.2025, 14:530 Универсальная ярмарка «Осень» пройдет в Великих Луках 27 сентября 12.09.2025, 14:490 В результате ДТП на дороге Кунья — Кресты скончался водитель
12.09.2025, 14:430 За просроченную курицу и макароны оштрафовали организатора питания в поезде «Псков — Москва» 12.09.2025, 14:360 Профсоюзы помогли узнать сотрудникам «Горводоканала» о долгосрочных сбережениях 12.09.2025, 14:340 Руководитель псковского автосалона: Tenet – это китайская технологичность и немецкое качество 12.09.2025, 14:240 Ярмарку трудоустройства для ветеранов СВО провел псковский филиала фонда «Защитники Отечества»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru