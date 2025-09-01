Происшествия

Жилой дом горел в порховской деревне Злятино

Возгорание жилого дома произошло в деревне Злятино Порховского муниципального округа 16 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 4:41. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.

А в 14:30 в этот день произошло возгорание жилого дома в деревне Чашицы Дновского муниципального округа. Причиной мог стать аварийный режим работы электросети внутри жилого дома. Привлекались четыре специалиста МЧС России и две единицы техники.

Затем, в 21:31, в Себеже в переулке Войкова произошло возгорание сажи в дымоходе двухэтажного жилого дома. Пожарные МЧС России спасли дом. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Привлекались четыре специалиста и две единицы техники.