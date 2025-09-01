Происшествия

Москвича снова отправят за решетку за нарушение отбывания принудительных работ в Великих Луках

Прокурор города Великие Луки поддержал ходатайство о замене осужденному уроженцу города Москва наказания в виде принудительных работ лишением свободы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Районный суд Москвы от 2017 года осудил москвича за незаконное распространение наркотиков в крупном размере, а также за покушение на грабеж на 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Наказание в виде лишения свободы отбывал в одной из исправительной колонии Псковской области, из которой спустя 4 года был переведен на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ.

Наказание в виде принудительных работ мужчина отбывал в ФКУ Исправительный центр №1 УФСИН России по Псковской области.

Администрация исправительного центра обратилась в суд с представлением о замене наказания более строгим видом. Свою позицию мотивировали тем, что в течение года осужденный допустил три нарушения порядка и условия отбывания наказания в виде принудительных работ, кроме того, после направления представления исправительного центра в суд о замене осужденному наказания более строгим – ему объявлен выговор за употребление наркотических веществ, за которое его признали злостным нарушителем порядка и условий отбывания наказания в виде принудительных работ.

Все нарушения осужденный признал и оставил вопрос о замене наказания на усмотрение суда. Суд согласился с мнением прокурора и удовлетворил ходатайство о замене осужденному наказания в виде принудительных работ лишением свободы.

Ранее в период с 2021 года по 2023 год мужчина уже отбывал наказание в виде принудительных работ в исправительном центре города Великие Луки, однако по постановлению суда данное наказание ему также было заменено лишением свободы на 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Должных выводов осужденный для себя не сделал и вновь отправится за решетку.