Происшествия

У псковича открыто похитили золотое кольцо и барсетку

У юноши открыто похитили золотое кольцо и барсетку, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по городу Пскову.

По версии следствия, в областном центре вечером 20 сентября в сквере Пограничников на улице Труда злоумышленник с применением насилия открыто похитил у молодого человека золотое кольцо, барсетку с документами и банковские карты, после чего скрылся. Потерпевший обратился за помощью в органы внутренних дел.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники УМВД России по городу Пскову провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали подозреваемого. Это – безработный житель Пскова, 2001 года рождения. Он дал признательные показания.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В ходе обыска часть похищенного изъята. Проводится расследование.