 
Происшествия

В Великих Луках 43-летний мужчина обвиняется в убийстве супруги

Ходатайство о заключении под стражу 43-летнего жителя города Великие Луки рассмотрели в Великолукском городском суде. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей, по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Следствие установило, что обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, во время конфликта с супругой, вызванного ревностью, нанес ей не менее десяти ударов руками в область лица, головы и туловища. 

Судебное заседание выявило, что мужчина ранее уже был судим за тяжкие преступления против жизни и здоровья. Он отбывал наказание в виде лишения свободы и освободился из исправительной колонии в конце декабря 2025 года. Также он привлекался к административной ответственности.

С учетом личности обвиняемого и тяжести инкриминируемого преступления, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 4 июня. 

