Уроженку Владимирской области задержали за хранение наркотиков в Псковском округе

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из регионального Пограничного управления ФСБ России на территории Ядровской волости Псковского муниципального округа задержали уроженку Владимирской области, женщину 1989 года рождения, за хранение наркотических веществ, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Видео: УМВД России по Псковской области

В ходе следствия установлено, что подозреваемая, действуя по предварительному сговору с иными лицами, получила сведения о местонахождении тайника-закладки, где было обнаружено наркотическое средство общей массой 991 грамм, что считается особо крупным размером.

Наркотические средства предназначались для последующего незаконного сбыта на территории Псковского региона.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - частью 5 статьи 228.1 УК РФ.