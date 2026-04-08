 
Происшествия

Уроженку Владимирской области задержали за хранение наркотиков в Псковском округе

0

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из регионального Пограничного управления ФСБ России на территории Ядровской волости Псковского муниципального округа задержали уроженку Владимирской области, женщину 1989 года рождения, за хранение наркотических веществ, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

Видео: УМВД России по Псковской области

В ходе следствия установлено, что подозреваемая, действуя по предварительному сговору с иными лицами, получила сведения о местонахождении тайника-закладки, где было обнаружено наркотическое средство общей массой 991 грамм, что считается особо крупным размером. 

Наркотические средства предназначались для последующего незаконного сбыта на территории Псковского региона. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - частью 5 статьи 228.1 УК РФ. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026