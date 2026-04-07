 
Происшествия

Завербованный мошенниками юноша задержан в Пскове за организацию нелегального узла связи

0

В Пскове завербованный мошенниками юноша из Кубани задержан за организацию нелегального узла связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области. 

Видео: МВД. Медиа 

Сотрудники ОБК УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России выявили и пресекли противоправную деятельность 19-летнего жителя Краснодара, завербованного телефонными мошенниками в качестве оператора нелегального узла связи.

Установлено, что молодой человек, прибыв в Псков в конце марта текущего года, посредством службы доставки получил от анонимных кураторов оборудование, используемое аферистами для массового обзвона россиян. Следуя их же указаниям, юноша посуточно арендовал две квартиры, в которых установил SIM-боксы, позволяющие использовать одновременно большое количество сим-карт различных операторов связи. Для проживания он снял отдельное жилище, где и был задержан сотрудниками полиции.

В ходе обысков на всех трёх адресах полицейские изъяли 2 SIM-бокса, маршрутизаторы, Wi‑Fi роутеры, ноутбуки, веб-камеры и другое оборудование.

Из показаний задержанного известно, что в качестве оплаты за выполненную работу он ежедневно получал 150 долларов на криптокошелёк.

В настоящее время следователем СЧ СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ.

Фигурант до решения суда об избрании ему меры пресечения водворён в изолятор временного содержания на основании статьи 91 УПК РФ. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026