Завербованный мошенниками юноша задержан в Пскове за организацию нелегального узла связи

В Пскове завербованный мошенниками юноша из Кубани задержан за организацию нелегального узла связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ОБК УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России выявили и пресекли противоправную деятельность 19-летнего жителя Краснодара, завербованного телефонными мошенниками в качестве оператора нелегального узла связи.

Установлено, что молодой человек, прибыв в Псков в конце марта текущего года, посредством службы доставки получил от анонимных кураторов оборудование, используемое аферистами для массового обзвона россиян. Следуя их же указаниям, юноша посуточно арендовал две квартиры, в которых установил SIM-боксы, позволяющие использовать одновременно большое количество сим-карт различных операторов связи. Для проживания он снял отдельное жилище, где и был задержан сотрудниками полиции.

В ходе обысков на всех трёх адресах полицейские изъяли 2 SIM-бокса, маршрутизаторы, Wi‑Fi роутеры, ноутбуки, веб-камеры и другое оборудование.

Из показаний задержанного известно, что в качестве оплаты за выполненную работу он ежедневно получал 150 долларов на криптокошелёк.

В настоящее время следователем СЧ СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ.

Фигурант до решения суда об избрании ему меры пресечения водворён в изолятор временного содержания на основании статьи 91 УПК РФ.