Пенсионер погиб при пожаре в плюсской деревне Почап

Возгорание жилого дома произошло на улице Центральной в деревне Почап Плюсского муниципального округа 7 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 6:50. При ликвидации обнаружен погибшим мужчина 1936 года рождения. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Возгорание ликвидировали шесть областных пожарных и две единицы техники. Спасатели эвакуировали три кислородных баллона, спасли сарай, баню и автомобиль.