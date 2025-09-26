Происшествия

Сотрудники псковской Росгвардии за выходные предотвратили серию хищений из ТЦ

За минувшие выходные росгвардейцы на территории Пскова и Великих Лук задержали граждан, совершивших хищения спиртных напитков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Инциденты произошли в гипермаркетах и магазинах обоих городов. Экипажи групп задержания действовали по сигналу «Тревога», поступавшему на пульты дежурных, а также оперативно реагировали при патрулировании.

Хроника событий:

27 сентября около 11:00 в Пскове поступил сигнал из гипермаркета на Рижском проспекте. Прибывший наряд задержал мужчину, похитившего бутылку водки и лимонад;

27 сентября около 22:00 в Великих Луках росгвардейцы, получив сигнал о срабатывании тревожной кнопки в магазине на улице Вокзальной, задержали двух несовершеннолетних — 2007 и 2009 года рождения. Молодые люди пытались похитить алкоголь на сумму 2000 рублей;

27 сентября в Пскове, практически одновременно с инцидентом в Великих Луках, поступил новый сигнал тревоги с Рижского проспекта. На сей раз были задержаны двое местных жителей 1982 и 1984 года рождения, укравшие товар на сумму 9000 рублей;

28 сентября около 20:00 в Пскове поступил вызов в гипермаркет на улице Яна Фабрициуса. Росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину, который также пытался похитить бутылку водки.

По данным фактам проводятся проверки.