Происшествия

В Пскове задержали мужчину за кражу продуктов на 8,5 тысячи рублей

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина за кражу продуктов питания 30 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 14:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 26-летнего мужчину, который совершил кражу продуктов питания из торгового зала на сумму 8 500 рублей.

По данному факту проводится проверка.