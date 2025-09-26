Происшествия

В доме великолучанина нашли более 2 кг наркотиков для «закладок»

Великолукский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по многоэпизодному уголовному делу в отношении жителя города Великие Луки. Он обвиняется по пункту «а» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием сети Интернет), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Фото: Великолукская транспортная прокуратура

По версии следствия, обвиняемый с целью получения заработка от продажи наркотиков в период с мая по июль 2025 года, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, приобрел оптовые партии различных наркотических средств. Все наркотики злоумышленник расфасовал и хранил в принадлежащем ему доме, после чего сбывал наркотические средства путем помещения их в тайники («закладки»).

Преступная деятельность пресечена 10 июля текущего года, запрещенные вещества, более двух килограмм мефедрона и N-метилэфедрона, изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Великолукский городской суд.