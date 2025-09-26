Происшествия

Короткое замыкание стало причиной пожара на улице Речной в Великих Луках

Возгорание кровли в жилом доме произошло на улице Речная в Великих Луках 5 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 23:10. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в жилой дом. Возгорание ликвидировали 12 специалистов МЧС России и три единицы техники, спасен жилой дом.

Также в воскресную ночь произошел пожар на улице Народная в деревне Кузнецовка Себежского района. Сгорела хозяйственная постройка. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

На месте работали пять областных специалистов и две единицы техники, спасены пять хозяйственных построек.