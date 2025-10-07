Происшествия

Наряд Росгвардии задержал 44-летнюю псковичку за кражу

Случай хищения товара из магазина предотвратили ночью в Пскове на улице Труда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 4:00 утра персонал торговой точки активировал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место оперативно прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии.

На месте происшествия наряд задержал 44-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала спиртные напитки. Росгвардейцы доставили гражданку в территориальный отдел полиции.