Происшествия

Полиция проводит проверку по факту вандализма на детской площадке в Пскове

По факту погрома на детской площадке возле школы №12 в Пскове проводится проверка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«В УМВД России по городу Пскову проводится проверка по данному факту. Действия полицейских направлены на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния», - сообщили в ведомстве.

Ранее в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографии, на которых видны последствия разгрома неизвестными детской площадки. «Скамейки вырваны с корнями, мусорки перевернуты. Неужели свидетелей этого вандализма днем не было? Заметил вечером, выгуливая собаку, примерно в 22.00», - пишет автор публикации.