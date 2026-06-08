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Женщина погибла при пожаре в великолукской деревни Борки

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Проверку по сообщению о гибели женщины при пожаре проводят в Великолукском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Пожар произошел в воскресенье в 09:42 в деревне Борки Великолукского округа. В жилом доме сгорела кровля по всей площади, жилой дом выгорел изнутри. В 11:01 обнаружена погибшей женщина 1945 года рождения.

На месте работали шесть специалистов МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и три единицы техники. Как сообщили ПЛН в ГУ МЧС России по Псковской области, спасены хозяйственная постройка, соседний жилой дом.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

По полученной следствием информации, погибшая проживала в доме одна, причиной пожара могла послужить неисправная работа нагревательного электроприбора. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

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