Происшествия

В псковском УФСИН прошла совместная тренировка по эвакуации и тушению условного пожара

В управлении федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области успешно провели плановую практическую тренировку по эвакуации личного состава и тушению условного пожара, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Мероприятие организовали с привлечением сил и средств подразделений государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Псковской области.

Основной целью учений стала отработка слаженных действий сотрудников УИС и пожарно-спасательных подразделений в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В ходе тренировки сотрудники УФСИН на практике закрепили правила поведения и порядок действий при обнаружении пожара, организации немедленной эвакуации людей из здания, а также материальных ценностей и служебной документации, отработали алгоритм первоначальных действий сотрудника, находящегося на месте возгорания, включая применение первичных средств пожаротушения.

Специалисты МЧС отработали вопросы тактики тушения условного пожара, провели боевое развертывание, а также выполнили задачи по эвакуации и спасению людей из зоны воздействия опасных факторов пожара.

По итогу руководство дало положительную оценку проведенному мероприятию, отметило слаженное взаимодействие между ведомствами, высокий уровень подготовки личного состава и достижение всех поставленных учебных целей.