Происшествия

Трудоустроенного в Петербурге псковича накажут за уплату 500 рублей алиментов в месяц

Псковича обвиняют в неоднократной неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка (часть 1 статьи 157 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за неуплату алиментов, ежемесячно перечислял матери ребенка по 500 рублей. В результате за 1 год и 9 месяцев образовалась задолженность в размере свыше 400 000 рублей. Общая сумма задолженности по алиментам составила свыше 700 000 рублей.

Мужчина с ребенком не общался, так как не считал нужным. Трудоустроился в городе Санкт-Петербурге на работу с заработной платой свыше 100 000 рублей, однако алименты на содержание ребенка выплачивал не более 500 рублей в месяц.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.