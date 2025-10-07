Происшествия

Наряд Росгвардии задержал великолучанина за кражу спиртного

Наряд Росгвардии задержал в Великих Луках местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 13.00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к сетевому магазину на улице Вокзальной, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте происшествия росгвардейцы задержали 27-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.