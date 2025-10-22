Происшествия

Женщину с черными короткими волосами продолжают искать в Псковском районе

ОМВД России по Псковскому району проводит розыск Галины Лазаревой 1959 года рождения, которая 1 ноября 2024 года ушла в лесной массив в районе деревне Крипецкое-1 Псковского района и пропала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в полиции.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, черные короткие волосы, одета в черную куртку, вязаную шапку, штаны и сапоги темного цвета, с собой был рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят обращаться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19 или по контактному телефону: 593-300.