Происшествия

Петербургский бренд обвинил Порховский магазин в краже фирменного стиля

Предприниматель из Санкт-Петербурга решил наказать магазин, находящийся в Порхове за кражу фирменного стиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области.

Арбитражный суд Псковской области вынес вердикт: виновному магазину придется заплатить почти сто тысяч рублей компенсации за злоупотребление чужой интеллектуальной собственностью.



История началась с того, что предприниматель заметил несанкционированное применение своего уникального логотипа в ассортименте товаров соседнего региона. Не долго думая, он подал иск против нарушителей.



Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Порховского района.



Директор юридического лица был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и получил разъяснения о негативных последствиях неисполнения решения суда.



Также в целях принудительного взыскания задолженности судебным приставом-исполнителем было обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах организации. Во избежание штрафных санкций должник перевел всю сумму задолженности на депозитный счет подразделения службы. Денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.