Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний корпоратив
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
Господин Рейтингомер
вишневый сквер
ПЛН 25 лет
Завершается строительство «Надвратного дома»
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
Денис Иванов об округе №15
Нам любые дОроги дорОги...
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Происшествия 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 26.10.2025 21:400 В Псковской области продолжается розыск великолучанки 26.10.2025 16:200 Псковичи потеряли около ста тысяч рублей на дополнительном заработке от мошенников 26.10.2025 16:030 Псковские пожарные спасли ребенка и женщину из пожара в квартире 25.10.2025 17:200 Сбитую машиной бенгальскую кошку разыскивают в Пскове 25.10.2025 16:200 В Псковской области объявлена беспилотная опасность
 
 
 
Самое популярное 21.10.2025 13:485 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 21.10.2025 06:541 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Псковской области продолжается розыск великолучанки

26.10.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение Лилии Мусаневой, 1982 года рождения. С 14 апреля 2024 года ее местонахождение остается не установленным. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-рыжие, длинные, глаза серо-голубые.

Была одета: чёрная куртка с капюшоном, черные брюки, черные короткие сапоги. С собой у нее был рюкзак черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лилии Мусаневой, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 154 человека
26.10.2025, 22:000 Врач рассказала, какие продукты нужно включить в осенний рацион 26.10.2025, 21:400 В Псковской области продолжается розыск великолучанки 26.10.2025, 21:200 Борис Елкин поздравил псковичей с Днём автомобилиста 26.10.2025, 21:000 Более 35% мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки
26.10.2025, 20:400 Эксперт Роскачества развеяла миф о «правиле пяти секунд» для упавшей на пол еды 26.10.2025, 20:200 Слякоть и снег ожидаются на территории Северо-Запада России на предстоящей неделе 26.10.2025, 20:000 О профессии пожарного рассказали кадетам в Великих Луках 26.10.2025, 19:400 Участок дороги на улице Белинского в Пскове закроют с 28 по 29 октября
26.10.2025, 19:200 Замена дымовой трубы завершается в деревне Выбор Новоржевского округа 26.10.2025, 19:000 Почти пять тысяч человек получили водительские права за прошедший год в Псковской области 26.10.2025, 18:400 Новые арки и более сотки световых консолей украсят Великие Луки к Новому году 26.10.2025, 18:200 Ребёнок пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Острове
26.10.2025, 18:000 До +10 градусов и небольшие дожди прогнозируют в Псковской области 27 октября 26.10.2025, 17:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в Савво-Крыпецком монастыре 26.10.2025, 17:200 Скорость ограничат на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 27 октября 26.10.2025, 17:000 Педагоги псковского Центра лечебной педагогики побывали на экскурсии в «Михайловском»
26.10.2025, 16:400 Делегация школьников Псковской области прибыла в Абхазию 26.10.2025, 16:200 Псковичи потеряли около ста тысяч рублей на дополнительном заработке от мошенников 26.10.2025, 16:030 Псковские пожарные спасли ребенка и женщину из пожара в квартире 26.10.2025, 15:400 Сотрудники библиотеки имени Курбатова приняли участие в Порховских краеведческих чтениях
26.10.2025, 15:200 Великолучане примут участие в международной конференции, посвящённой 80-летию окончания Второй мировой войны 26.10.2025, 15:000 Вопросы сотрудничества по созданию Передовой школы Псковской области обсудили в Санкт-Петербурге 26.10.2025, 14:400 В России изменились правила профилактических медосмотров детей 26.10.2025, 14:200 Псковские педагоги стали участниками Всероссийского форума учителей истории и обществознания
26.10.2025, 14:000 Александр Котов: Автотранспорт соединяет пространства, сближает регионы и объединяет города 26.10.2025, 13:400 Все начинается с малого 26.10.2025, 13:200 Шестидневная рабочая неделя ждет россиян 26.10.2025, 13:000 Псковский музей стал частью «Нумизматического маршрута»
26.10.2025, 12:400 Более 400 школьников Великих Лук приняли участие в интеллектуальной игре «Знатоки олимпизма» 26.10.2025, 12:200 Урок по дорожной безопасности провели для школьников в Новосокольниках 26.10.2025, 12:000 Игорь Иванов: Труд автомобилистов – становой хребет логистики и транспортной системы 26.10.2025, 11:400 В Госдуме рассказали, кому могут предоставить субсидии на покупку квартиры
26.10.2025, 11:200 Педиатрическая школа СЗФО состоялась в Пскове 26.10.2025, 11:000 В Пскове пройдёт творческий вечер археолога Сергея Салмина 26.10.2025, 10:400 В МВД рассказали о новой схеме мошенничества от сотрудников маркетплейсов 26.10.2025, 10:200 Концерт камерной классической музыки пройдет в Пскове 9 ноября
26.10.2025, 10:000 Возрождаемый в пустошкинской деревне Вербилово монастырь находится в стадии реорганизации 26.10.2025, 09:400 Юрист рассказала, кто сможет увеличить важную часть пенсии в два раза 26.10.2025, 09:200 Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 26.10.2025, 09:000 День автомобилиста отмечается в России 26 октября
25.10.2025, 22:002 В Госдуме рассказали, как получить перерасчет пенсии за стаж до 1997 года 25.10.2025, 21:300 В Псковской области стартовал информационный тур, посвященный 100-летию со дня кончины святителя Тихона 25.10.2025, 21:000 Скончался заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий 25.10.2025, 20:331 Режим беспилотной опасности в Псковской области снят
25.10.2025, 20:300 Ограничение скорости введут на участках трасс М-9 и А-122 в Псковской области 26 октября 25.10.2025, 20:000 Псковский народный коллектив фольклорного ансамбля «Уграда» отметил 25-летний юбилей 25.10.2025, 19:300 Псковичей приглашают на просмотр документально-игрового фильма про Ледовое побоище 25.10.2025, 19:000 Александр Козловский поздравил Станцию переливания крови Псковской области с 65-летней годовщиной
25.10.2025, 18:470 Джазовый оркестр имени Олега Лундстрема выступил в Пскове 25.10.2025, 18:400 Вечер памяти поэта Андрея Полонского пройдет в псковском микрорайоне Овсище 25.10.2025, 18:200 Ушел из жизни экс-председатель Фонда имущества Псковской области Олег Сергеев 25.10.2025, 18:000 Торжественное закрытие гребного сезона состоялось на базе «Ника» в Пскове
25.10.2025, 17:400 Об истекающем «чужой кровью» Годунове и подлоге от купца Бычкова: к выпуску готовят новую «Михайловскую пушкиниану» 25.10.2025, 17:200 Сбитую машиной бенгальскую кошку разыскивают в Пскове 25.10.2025, 17:032 Олег Брячак: Новое название партии «Справедливая Россия» звучит более лаконично 25.10.2025, 17:000 Выставка великолукского краеведческого музея к 100-летию Александра Матросова открылась в Москве
25.10.2025, 16:400 До +9 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 26 октября 25.10.2025, 16:200 В Псковской области объявлена беспилотная опасность 25.10.2025, 16:200 Псковские полицейские напомнили детям о правилах дорожного движения 25.10.2025, 16:000 Николай Козловский: Великолукский драматический театр открыт для работы с театральными критиками
25.10.2025, 15:400 Массовые проверки водителей прошли в Пскове 25.10.2025, 15:200 Несколько объектов культуры Псковской области номинированы на премию «Золотой Трезини» 25.10.2025, 15:000 «Филармонические концерты на родине М. П. Мусоргского» пройдут в Псковской области 25.10.2025, 14:400 Партия «Справедливая Россия — За правду» вернет прежнее название
25.10.2025, 14:200 Hyundai и Geely столкнулись на трассе Псков – Кислово – Палкино 25.10.2025, 14:000 Coca-Cola продлила в России права на товарный знак 25.10.2025, 13:400 Псковский музей стал частью «Нумизматического маршрута» 25.10.2025, 13:170 Юрист разъяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате
25.10.2025, 13:000 Нетрезвого водителя остановили в Новосокольниках 25.10.2025, 12:430 Команда Арбитражного суда Псковской области победила в соревнованиях по волейболу 25.10.2025, 12:200 Александр Котов: Таможенники Псковской области успешно справляются со сложными вызовами 25.10.2025, 12:000 Акция «Ночь искусств» пройдет в филиалах псковского музея
25.10.2025, 11:401 Умер дроппер, осужденный по делу об афере с квартирой Долиной 25.10.2025, 11:201 Михаил Ведерников: Псковская таможня эффективно стоит на страже экономической безопасности нашей страны 25.10.2025, 11:000 В Госдуме заявили, что запрет на аборты не решит демографический вопрос 25.10.2025, 10:400 В Псковской области возбуждено 3 уголовных дела по фактам угона автомобилей в ходе операции «Авто-VIN»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru