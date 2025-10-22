Происшествия

Приставы помогли предпринимателю взыскать деньги с обманувшего его бухгалтера

Главного бухгалтера себежской торговой организации принудили возместить украденные деньги ее работодателю, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Главный бухгалтер организации, занимающейся торговлей розничной в неспециализированных магазинах признана виновной в присвоении крупной суммы денег работодателя, совершённом с использованием своего служебного положения (статья 160 часть 3 Уголовного кодекса РФ). Она осуществила 24 перевода денежных средств общей суммой 349 895 рублей на собственный банковский счёт, прикрываясь фиктивными основаниями возврата излишне зачисленных средств. Директор организации обратился в правоохранительные органы после выявления факта злоупотребления доверием и хищения активов фирмы.

Судья, рассмотрев материалы дела назначила 47-летней жительнице Себежского района наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год, запретил ей занимать должности, связанные с финансово-хозяйственными функциями, и обязал полностью компенсировать ущерб организации.



Судебные приставы Себежского и Пустошкинского районов возбудили исполнительное производство по взысканию с гражданки материального ущерба, причиненного преступлением. Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о мерах принудительного взыскания. В целях своевременного исполнения финансовых обязательств судебный пристав-исполнитель наложил арест на расчетные счета женщицы и запретил совершать регистрационные действия с принадлежащим ей автомобилем.

Но платить гражданка не торопилась и тогда, сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга и ограничил неплательщицу в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Примененные меры принудительного исполнения возымели действие, и женщина внесла на депозитный счет отдела ведомства сумму долга. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.