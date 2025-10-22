Происшествия

Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз французских украшений на 1,5 млн рублей

Сотрудники таможенного поста Шумилкино в Печорском районе пресекли попытку ввоза в Российскую Федерацию незадекларированных ювелирных украшений стоимостью более 1,5 миллиона рублей, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

При таможенном контроле гражданка Российской Федерации не подала пассажирскую таможенную декларацию и при опросе не сообщила таможенникам о наличии товара, подлежащего обязательному декларированию. Женщина следовала пешим порядком из Эстонии.

В сумке таможенники обнаружили серьги, кольцо, браслет и подвеску на цепочке.

По заключению эксперта, все изделия французской ювелирной марки MESSIKA выполнены из золотого сплава 750 пробы и имеют вставки из драгоценных камней – бриллиантов. Общая рыночная стоимость этих изделий на российском рынке превышает 1,5 миллиона рублей.

Женщина пояснила, что подаренные ей драгоценности не стала декларировать по незнанию их стоимости.

«Товары, ввозимые физическими лицами на таможенную территорию Евразийского экономического союза для личного пользования, подлежат декларированию в письменной форме. Общая стоимость ювелирных украшений превысила нормы беспошлинного ввоза на товары для личного пользования через автомобильные пункты пропуска - не более 25 кг и стоимостью до 500 евро. В этом случае в отношении товаров применяются единые ставки таможенных пошлин, налогов в размере 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм», - отметила начальник таможенного поста Светлана Григорьева.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статья 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).