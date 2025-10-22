Происшествия

Невельский суд вынес приговор организатору контрабанды 89 кг гашиша

Невельский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в контрабанде наркотиков в особо крупном размере и покушении на их сбыт, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в 2023 году Бибикин вступил в состав транснациональной организованной преступной группы, противоправной деятельностью которой было систематическое незаконное перемещение контрабандным путем через государственную границу Российской Федерации транзитом через государства Европейского союза и Республику Беларусь наркотических средств в особо крупном размере и их последующий сбыт на территории Российской Федерации в целях получения членами преступной группы материальной выгоды.

Действуя в составе данной организованной преступной группы, подсудимый в июле 2024 года осуществил контрабандную поставку из Литовской Республики транзитом через Республику Беларусь 89 кг. наркотического средства гашиш, скрытого в специально оборудованных тайниках в основаниях деревянных поддонов (паллет), под видом поставки легального товара-прикрытия.

В результате пресечения сотрудниками правоохранительных органов деятельности данной преступной группы из незаконного оборота изъята крупная партия наркотического средства, сбыт которого планировалось осуществить на территории Российской Федерации.

В ходе представительного следствия Бибикин свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговором суда Бибикин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а», пунктом «б» части 4 статьи 229.1, части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ, и, с учетом личности подсудимого, совокупности обстоятельств смягчающих и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также соблюдения им условий досудебного соглашения, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима.