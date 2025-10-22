Происшествия

Псковича поймали на краже шампуней для последующей продажи

Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Пскова, который за пять дней умудрился украсть из магазинов 32 шампуня и 14 дезодорантов, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Летом местный житель, находясь в магазине самообслуживания, решил что-то украсть, чтобы в дальнейшем продать. Подойдя к стеллажу с гигиеническими средствами, он сложил несколько дезодорантов и шампуней в рюкзак и вышел из магазина.

Спустя пару дней мужчина направился в другой магазин, где также украл шампунь. Всего за пять дней мужчина украл 32 шампуня и 14 дезодорантов на общую сумму 19 000 рублей. В дальнейшем он все продал незнакомым людям.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.