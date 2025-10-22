Происшествия

Замыкание проводки стало причиной двух пожаров в жилых домах в Псковской области

За минувшие сутки пожарные подразделения Псковской области реагировали на два техногенных пожара, возможной причиной которых стало короткое замыкание электропроводки, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС Росси по Псковской области

В 21:19 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Боброво Невельского муниципального округа. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома. Пожарным МЧС России удалось спасти две хозяйственные постройки. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.

В 22:24 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание жилого дома на улице Береговой в Опочке. Огнем уничтожена кровля по всей площади. Выгорели по всей площади: помещение кухни, комнаты и коридора. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки на веранде жилого дома. Огнеборцам удалось спасти три хозяйственные постройки. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.