Происшествия

Пскович угрожал сожительнице убийством, высунув ее голову в открытое окно

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, угрожавшего сожительнице убийством, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В ходе дознания установили, что в конфликте с сожительницей мужчина высказал в ее адрес угрозу убийством. Он схватил ее за шею и наклонил голову в раскрытое окно на улицу.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Санкция части 1 статьи 119 Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.