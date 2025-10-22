Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
От яблока до яблони
Господин Рейтингомер
ESG-активность на Некрасова
ПЛН 25 лет
«Гельдт» «Счастливый столик»
Денис Иванов об округе №15
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Гастроужин «Традиции русского застолья»
Новогодний корпоратив
вишневый сквер
О новый местах для туристов
где подают лучший завтрак
Как устроить свидание мечты?
развивающие секции для детей
 
 
 
ещё Происшествия 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 03.11.2025 16:400 За отсутствие спасательных жилетов оштрафовали 102 судовладельца в Псковской области 03.11.2025 10:400 Эксперт рассказала, как ИИ помогает мошенникам создавать психологические портреты жертв за минуты 02.11.2025 18:440 В Пскове трёхлетний мальчик остался один дома с заклинившей дверью 02.11.2025 13:130 В Пскове провели очередной рейд по поиску бывших мигрантов, скрывающихся от воинской службы 01.11.2025 12:560 В Опочке произошло возгорание пяти хозяйственных построек
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

За отсутствие спасательных жилетов оштрафовали 102 судовладельца в Псковской области

03.11.2025 16:40|ПсковКомментариев: 0

С начала навигационного периода государственными инспекторами по маломерным судам (ГИМС) в Псковской области выявлено 149 административных правонарушений. Общая сумма наложенных штрафов составила 115 300 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушителям назначено 125 административных штрафов и вынесено 24 предупреждения. Большинство правонарушений связано с несоблюдением правил безопасности пассажиров на маломерных судах, а именно – отсутствие спасательных жилетов. Данная статья применялась 102 раза, что составляет 68,5% от всех выявленных правонарушений.

Среди других распространенных нарушений:

  • 19 случаев управления маломерным судном без документов (12,7%);
  • В отношении 11 судоводителей применялась мера обеспечения в виде отстранения от управления маломерным судном;
  • Девять нарушений правил плавания (6,1%);
  • Шесть случаев управления маломерным судном, не прошедшим технический осмотр;
  • Один случай за отсутствие бортовых номеров;
  • Три случая управления маломерным судном без права управления;
  • Три случая управления судном, не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация;
  • Три должностных лица привлечены к административной ответственности за эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов без разрешения органов государственной инспекции по маломерным судам;
  • Два нарушения правил государственной регистрации маломерных судов.

За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, госинспектором составлен один протокол, материалы направлены в суд. По результатам рассмотрения дела, гражданину назначен штраф в двукратном размере в сумме 20 000 рублей.

ГИМС напоминает, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 283 человека
03.11.2025, 16:400 За отсутствие спасательных жилетов оштрафовали 102 судовладельца в Псковской области 03.11.2025, 16:200 Михаил Ведерников пригласил псковичей написать Большой этнографический диктант 03.11.2025, 16:000 Эксперты предупредили о возможных мошеннических схемах на «Черную пятницу» 03.11.2025, 15:510 Столкновение на площади Героев-Десантников в Пскове попало на видео
03.11.2025, 15:400 Псковский театр драмы отметил 150-й показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» 03.11.2025, 15:200 До +11 градусов и облачную погоду и дожди прогнозируют в Псковской области 4 ноября 03.11.2025, 15:000 В Пскове проверили ход работ по сохранению здания исторической ТЭЦ 03.11.2025, 14:400 В Псковской области определили чемпионов по подводной охоте
03.11.2025, 14:200 В Новоржеве на месте пустующей территории у школы появится зона ожидания для родителей и детей 03.11.2025, 14:000 Скончался автор закона об общественном контроле Валерий Борщев 03.11.2025, 14:000 «Постскриптум»: 10 лет трагедии над Синаем, новое расписание в Москву и Третья Мировая на пороге? 03.11.2025, 13:400 Участок дороги к озеру Полисто и Полистовскому заповеднику отремонтирован в Бежаницком округе
03.11.2025, 13:200 Псковичка стала чемпионкой СЗФО по пилонному спорту 03.11.2025, 13:000 Начинается трансляция «Постскриптум»: 10 лет трагедии над Синаем, новое расписание в Москву и Третья Мировая на пороге? 03.11.2025, 12:400 «Великий, могучий»: Выучить русский по видео. ВИДЕО 03.11.2025, 12:200 Более 300 малышей появились на свет в Псковской области в октябре
03.11.2025, 11:400 ДТП рядом с круговым перекрестком улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове попало на видео 03.11.2025, 11:300 «Постскриптум»: 10 лет трагедии над Синаем, новое расписание в Москву и Третья мировая на пороге? 03.11.2025, 11:200 Ко Дню народного единства библиотеки Пскова подготовили выставки, квесты и этнодиктант 03.11.2025, 11:000 Сергей Вострецов поддержал новый законопроект о запрете увольнения по сокращению штатов ветеранов СВО
03.11.2025, 10:500 «Великий, могучий»: Выучить русский по видео 03.11.2025, 10:400 Эксперт рассказала, как ИИ помогает мошенникам создавать психологические портреты жертв за минуты 03.11.2025, 10:200 Госавтоинспекция предупреждает псковских водителей о повышенной активности лосей на дорогах 03.11.2025, 10:000 Региональный управляющий Альфа-Банка в Пскове Ирина Баранова станет гостем программы «Деловой полдень»
03.11.2025, 10:000 В Пскове стартовал прием заявок на молодежный Сретенский бал 03.11.2025, 09:400 Иларионов день отмечают 3 ноября 03.11.2025, 09:200 Остров везения: «Ростелеком» запускает новую мини-игру 03.11.2025, 09:000 «Ночь искусств» в Псковской области: куда сходить 3 ноября
02.11.2025, 22:120 В ГД призвали правоохранителей проверить рекламу курсов тактической медицины 02.11.2025, 22:020 Псковский музей-заповедник приглашает на мероприятия 4 ноября 02.11.2025, 21:320 МВД рассказало о новой схеме мошенничества со звонком от «бухгалтера» о выплате 02.11.2025, 21:150 В Псковской областной филармонии состоялся концерт «Сквозь годы звучит Победа»
02.11.2025, 20:460 В Нееловском доме культуры прошла благотворительная ярмарка в поддержку защитников Отечества 02.11.2025, 20:080 Более четверти россиян ограничивают траты на маркетплейсах 02.11.2025, 19:490 В музее Вооружённых сил РФ в Москве прошла конференция с участием великолукских краеведов 02.11.2025, 19:230 До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 3 ноября
02.11.2025, 19:100 МЧС рассказали псковичам, как избежать опасностей бытовой химии при уборке 02.11.2025, 18:440 В Пскове трёхлетний мальчик остался один дома с заклинившей дверью 02.11.2025, 18:280 Маркетплейсы массово заполонили фейковые отзывы с ИИ-фотографиями 02.11.2025, 18:200 Михаил Ведерников провел встречу с руководителем регионального управления ФССП России
02.11.2025, 18:040 В Пскове МЧС провели профилактический рейд 02.11.2025, 17:210 Мошенники начали использовать схему с обещанием выплат на День народного единства 02.11.2025, 17:120 В Пскове вокруг церкви Николы со Усохи устанавливают архитектурную подсветку 02.11.2025, 16:550 «Морозный вызов» на реке Великой. ФОТОРЕПОРТАЖ
02.11.2025, 16:320 Роспотребнадзор назвал псковичам продукты для укрепления иммунитета 02.11.2025, 16:000 Псковский музей-заповедник приглашает на новогодние программы в декабре и январе 02.11.2025, 15:450 УМВД России по Псковской области заключило соглашение с филиалом фонда «Защитники Отечества» 02.11.2025, 15:370 В Псковской области завершили третий этап масштабного проекта Роспотребнадзора лекторий «Санпросвет»
02.11.2025, 15:160 ФК «Луки-Энергия» завершил сезон ничьей в Подмосковье 02.11.2025, 15:090 Псковский театр драмы показал «Маленькие трагедии» на фестивале имени Достоевского 02.11.2025, 14:470 В национальном парке «Себежский» прошла экспедиция по ихтиофауне 02.11.2025, 14:200 Аист Гусар вырастил потомство в Псковской области несмотря на ливни
02.11.2025, 14:000 Выиграть автомобиль могут псковичи в «Автосалоне №1» 02.11.2025, 13:500 В России учредили новый профессиональный праздник 02.11.2025, 13:330 В Самолве пройдет день открытых дверей и квест «В чем сила?!», посвященный Александру Невскому 02.11.2025, 13:130 В Пскове провели очередной рейд по поиску бывших мигрантов, скрывающихся от воинской службы
02.11.2025, 12:410 Театр имени Ленсовета покажет спектакли о Марии Кюри и Сергее Довлатове на псковской сцене 02.11.2025, 12:260 Сергей Вострецов поддержал упрощение оформления соцконтрактов для участников СВО 02.11.2025, 12:090 На воинском мемориале в Новоржеве перезахоронили останки 43 бойцов Красной Армии 02.11.2025, 11:400 Алексей Тихомиров выступит на VIII Международном музыкальном фестивале Ильдара Абдразакова в Пскове 4 ноября
02.11.2025, 11:200 В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершили реставрацию живописи 02.11.2025, 11:000 Почти 100 человек приняли участие в псковском беговом мероприятии «Назад в СССР». ФОТО 02.11.2025, 10:400 Великолучанка передала экспонаты, сохранившиеся с Олимпиады 1980 года, в музей спорта Псковского края 02.11.2025, 10:200 В Псковском кремле откроют выставки детского творчества 4 ноября
02.11.2025, 10:060 Псковская делегация приняла участие в Международном форуме «Российский промышленник-2025» в Петербурге 02.11.2025, 09:400 «Суточно.ру»: «сонный» туризм стал приоритетом на ноябрьские праздники 02.11.2025, 09:360 Открытие большого зала ГКЦ после ремонта. ФОТОРЕПОРТАЖ 02.11.2025, 09:150 Антон Мороз провел встречу в библиотеке «БиблиоЛюб» по созданию ТОС
01.11.2025, 22:000 Банк России объяснил, что изменится с переводом денег в цифровые рубли 01.11.2025, 21:350 В праздничные дни музеи и выставочные залы «Михайловского» будут открыты для посетителей 01.11.2025, 21:200 Актер Владимир Машков может принять участие в Днях пушкинской поэзии 01.11.2025, 20:570 ЦБ перечислил признаки, по которым возможно определить дипфейк
01.11.2025, 20:340 Продолжается расследование по факту наезда самоката с двумя детьми на «Ленд Крузер» в Пскове 01.11.2025, 20:180 Псковичка стала лучшим стажером федеральной программы «ГосСтарт» 01.11.2025, 19:510 ️Юрий и Лидия Вьюгины из Пушкинских Гор сегодня отмечают 50-летнюю годовщину своей семейной жизни 01.11.2025, 19:350 Члены Молодёжного парламента написали этнографический диктант
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru