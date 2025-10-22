Происшествия

За отсутствие спасательных жилетов оштрафовали 102 судовладельца в Псковской области

С начала навигационного периода государственными инспекторами по маломерным судам (ГИМС) в Псковской области выявлено 149 административных правонарушений. Общая сумма наложенных штрафов составила 115 300 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушителям назначено 125 административных штрафов и вынесено 24 предупреждения. Большинство правонарушений связано с несоблюдением правил безопасности пассажиров на маломерных судах, а именно – отсутствие спасательных жилетов. Данная статья применялась 102 раза, что составляет 68,5% от всех выявленных правонарушений.

Среди других распространенных нарушений:

19 случаев управления маломерным судном без документов (12,7%);

В отношении 11 судоводителей применялась мера обеспечения в виде отстранения от управления маломерным судном;

Девять нарушений правил плавания (6,1%);

Шесть случаев управления маломерным судном, не прошедшим технический осмотр;

Один случай за отсутствие бортовых номеров;

Три случая управления маломерным судном без права управления;

Три случая управления судном, не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация;

Три должностных лица привлечены к административной ответственности за эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов без разрешения органов государственной инспекции по маломерным судам;

Два нарушения правил государственной регистрации маломерных судов.

За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, госинспектором составлен один протокол, материалы направлены в суд. По результатам рассмотрения дела, гражданину назначен штраф в двукратном размере в сумме 20 000 рублей.

ГИМС напоминает, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.