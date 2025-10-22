За отсутствие спасательных жилетов оштрафовали 102 судовладельца в Псковской области

С начала навигационного периода государственными инспекторами по маломерным судам (ГИМС) в Псковской области выявлено 149 административных правонарушений. Общая сумма наложенных штрафов составила 115 300 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушителям назначено 125 административных штрафов и вынесено 24 предупреждения. Большинство правонарушений связано с несоблюдением правил безопасности пассажиров на маломерных судах, а именно – отсутствие спасательных жилетов. Данная статья применялась 102 раза, что составляет 68,5% от всех выявленных правонарушений.
Среди других распространенных нарушений:
За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, госинспектором составлен один протокол, материалы направлены в суд. По результатам рассмотрения дела, гражданину назначен штраф в двукратном размере в сумме 20 000 рублей.
ГИМС напоминает, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.