Происшествия

При пожаре на улице Шоссейной в Пскове погибли 12 собак и пострадал мужчина

На улице Шоссейной в Пскове 4 ноября при возгорании жилого дома погибли 12 собак, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Как сообщили огнеборцы, жилой дом выгорел изнутри по всей площади и сгорела кровля. Хозяйственная постройка повреждена огнем. При пожаре пострадал мужчина 1969 года рождения, доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В соседнем двухэтажном жилом доме повреждены пластиковая обшивка карниза, кровля крыльца, три пластиковых окна и наружное видеонаблюдение.

Причиной, предположительно, могло стать воспламенение газовоздушной среды в результате разгерметизации бытового газового баллона от источника зажигания.

При ликвидации пожара обнаружено 12 погибших собак. На месте работали девять специалистов МЧС России и четыре единицы техники.