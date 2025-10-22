Происшествия

В Псковской области из-за пожаров ​за 10 месяцев погибли 55 человек

​За 10 месяцев 2025 года на территории Псковской области произошел 2681 пожар, причинив прямой материальный ущерб в 27 миллионов 495 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Псковской области.

В результате этих происшествий 18 человек получили травмы, 55 человек погибли. Гибели детей удалось избежать. Сотрудники МЧС России по Псковской области спасли 276 жизней.

Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём, зафиксированное в 2174 случаях. Среди других причин пожаров выделяют нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (270 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации печей (113 случаев), а также поджоги (48 случаев).

В городской местности зарегистрировали 741 пожар, а в сельской — 1940 пожаров.

В жилом секторе произошло 478 пожаров, нанеся ущерб в 13 миллионов 550 тысяч рублей. Среди погибших 16 человек были пенсионного возраста, 26 человек не имели определенного рода деятельности, восемь человек являлись рабочими, пять человек были инвалидами.

За указанный период пожары уничтожили 415 строений и 33 единицы автотранспорта.