В Пскове изъяли фальшивую пятитысячную банкноту

Пятитысячную банкноту с признаками подделки изъяли в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.
Купюру обнаружили 6 ноября в одном из финансовых учреждений областного центра. По имеющимся сведениям, поступила подделка от жителя Псковского муниципального округа.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.
В этой связи полиция напоминает псковичам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков:
Постараться вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах получили данную купюру;
Незамедлительно обратиться в полицию и дать объяснение, откуда появилась поддельная банкнота, сообщить приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если этого не сделать и попытаться избавиться от фальшивки путем ее сбыта, то станете преступником;
По возможности принять меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратиться к охране магазина, позвонить в полицию, нажать тревожную кнопку);
Ни в коем случае не возвращать подделку сбытчику;
В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует сразу сообщить о произошедшем в ближайший отдел полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы;
Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, тоже совершает сбыт фальшивки, и его привлекут к уголовной ответственности;
Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, тщательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием;
Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт, и незамедлительно обратитесь в полицию или позвоните по телефонам 102, 112.
