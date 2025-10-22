Происшествия

В Пскове изъяли фальшивую пятитысячную банкноту

Пятитысячную банкноту с признаками подделки изъяли в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

Купюру обнаружили 6 ноября в одном из финансовых учреждений областного центра. По имеющимся сведениям, поступила подделка от жителя Псковского муниципального округа.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

В этой связи полиция напоминает псковичам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков: