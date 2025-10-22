Происшествия

Возобновляется расследование дела об обнаружении в псковской квартире трупа со следами пыток

Уголовное дело по факту обнаружения 30 лет назад в псковской квартире трупа со следами пыток будут расследовать вновь, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство руководителя третьего отдела по расследованию ОВД СУ СК России по Псковской области о разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела по факту умышленного убийства, возбужденного в 1995 году по статье 103 УК РСФСР.

В апреле 1995 года в квартире в Пскове был обнаружен труп мужчины с многочисленными телесными повреждениями и следами пыток. В ходе проведения предварительного расследования 30 лет назад определить личности лиц, причастных к совершению преступления, не удалось, уголовное дело было приостановлено, а впоследствии прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В настоящий момент руководитель следственного органа обратился в суд с ходатайством об отмене данного постановления ввиду вновь открывшихся обстоятельств, которые при проведении дополнительного расследования могут помочь следствию установить все обстоятельства преступления и причастных к его совершению лиц.

Суд, заслушав стороны, исследовав представленные материалы уголовного дела, разрешил отмену постановления о прекращении уголовного дела.