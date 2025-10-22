Происшествия

В МВД сообщили о мошеннических схемах с использованием геолокации

Мошенники начали применять новые схемы дистанционного вымогательства, получая актуальные геоданные россиян через сайты знакомств, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники устанавливают доверительный контакт онлайн, а затем используют информацию о местоположении жертвы для давления.

В МВД уточнили, что преступники представляются сотрудниками силовых структур или украинскими военнослужащими и требуют деньги под угрозами.

«Указанные действия направлены на запугивание граждан и введение их в заблуждение с целью придания правдоподобности противоправным требованиям. Прямой физической угрозы подобные действия не несут, однако создают условия для причинения значительного материального ущерба», — пояснил ТАСС.

В ведомстве рекомендовали ограничить доступ к личным данным, а также внимательно относиться к размещаемой в интернете информации, включая метаданные и геолокацию.