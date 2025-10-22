Происшествия

Суд оштрафовал женщину за серию краж из псковского ТДЦ Fjord Plaza

Псковский районный суд провозгласил приговор в отношении жительницы города Пскова, совершившей серию краж товарно-материальных ценностей из торгового зала магазина Sinsay в торгово-досуговом центре Fjord Plaza. Известно, что женщина украла джинсы, толстовки, три пары обуви и четыре платья. Общий ущерб составил 22 670 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В судебном заседании гражданка Богданова полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Суд, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, полного возмещения причиненного ущерба, признал подсудимую виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 158, части 1 статьи 158 УК РФ, и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.