Происшествия

Суд оставил без изменений приговор бывшим сотрудникам псковского автонадзора

Псковский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников псковского автонадзора, осужденных за коррупционные преступления, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

По приговору Псковского городского суда от 25 июля 2025 года Водяницкий получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с штрафом в размере 800 000 рублей, а также был лишен права занимать должности на государственной службе на срок 4 года. Жарин был осужден на 7 лет с штрафом в размере 300 000 рублей и также лишен права занимать государственные должности на срок 3 года.

Оба подсудимых, являясь должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, были признаны виновными в получении взяток от представителя грузоперевозчика в сумме 30 000 рублей за непривлечение к административной ответственности, а Водяницкий также осужден за получение взятки в размере 50 000 рублей за неорганизацию административного расследования по факту превышения допустимой нагрузки на транспортное средство.

Дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Псковской области. По итогам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений, а апелляционные жалобы осужденных — без удовлетворения.