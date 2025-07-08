Происшествия

Бывших сотрудников псковского автонадзора приговорили к сроку за получение взятки

Псковский городской суд постановил приговор в отношении бывших сотрудников территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта: начальника и главного государственного инспектора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что указанные лица, используя должностное положение, получили от жителя Ленинградской области взятку в 30 000 рублей за не организацию и не проведение ими, надлежащего административного расследования по факту перевозки груза автомобилем с полуприцепом с превышением допустимой нагрузки без специального разрешения.

Суд также установил, что сотрудник получил деньги от гражданина, участвующего в проведении сотрудниками УФСБ России по Псковской области оперативно-розыскных мероприятий, требуемую им взятку в виде 50 000 рублей за не организацию и не проведение им надлежащего административного расследования по факту перевозки груза автомобилем с полуприцепом с превышением допустимой нагрузки без специального разрешения.

Суда назначил начальнику наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом в размере 300 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 3 года.

Инспектору, по совокупности преступлений назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 800000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 4 года.

Местом отбывания наказания осужденным определили исправительную колонию строгого режима, в связи с чем их заключили под стражу в зале суда.

Суд сохранил арест на имущество осужденных, наложенный в ходе предварительного следствия, до исполнения приговора в части штрафа и конфискации денежных сумм, незаконно полученных в ходе совершения преступлений.