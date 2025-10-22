Происшествия

Псковичу назначили три года лишения свободы за совершение нескольких преступлений

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении нескольких преступлений. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в апреле 2025 года, спустя непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы, гражданин Федоров совершил открытое хищение бутылки виски из магазина Пскова с применением насилия, не опасного для здоровья, в отношении продавца магазина (пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ).

Далее, употребив похищенное спиртное в парке, расположенном неподалеку от магазина, мужчина в ходе конфликта с продавцом, которая смогла его догнать, кинул в ее сторону камень, попав женщине в голову, тем самым, причинив ей телесное повреждение в виде ушибленной раны, что повлекло легкий вред здоровью (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ). Кроме того, суд установил, что подсудимый, являясь лицом, в отношении которого установлен административный надзор при освобождении из мест лишения свободы, не прибыл без уважительных причин к избранному им месту пребывания в установленный срок, тем самым уклонился от административного надзора (часть 1 статьи 314.1 УК РФ).

В судебном заседании Федоров вину в совершенных преступлениях признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном, возместил в полном объеме материальный вред, причиненный хищением, а также принес извинения потерпевшей.

Суд признал подсудимого виновным по указанным преступлениям и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии строгого режима.