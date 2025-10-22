Происшествия

За поджог четырех вышек сотовой связи задержали 22-летнюю уроженку Пскова

Сотрудники полиции с региональным управлением ФСБ задержали за поджог четырех вышек сотовой связи 22-летнюю уроженку Пскова. Девушка учится на биофизика на пятом курсе одного из петербургских вузов. Она рассказала о своих действиях и контактах с человеком, который просил называть его «Вторым», сообщила 21 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: скриншот из видео ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

«На допросе она заявила, что действовала под давлением анонимных кураторов, которые запугивали ее якобы возможным уголовным преследованием за переводы, используемые для финансирования украинских спецслужб», - говорится в сообщении ГУ МВД.

Поиски начались после того, как 18 ноября в экстренные службы поступили сразу четыре сообщения о возгораниях вышек сотовой связи. Пожары фиксировали на улицах Танкистов, Межевой, Понтонном проезде в Колпино и на Тосненской улице в поселке Шушары. Проверки установили, что все происшествия были умышленными поджогами.

Возбуждено уголовное дело о диверсии. Во время обыска у девушки изъят мобильный телефон и другие предметы, которые будут использованы в качестве доказательств, пишет 47news.

Ранее Колпинский районный суд отправил под стражу поджигательницу. Уточнялось, что у фигурантки был свой умысел. Следствие полагает, что она действовала для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России.