Происшествия

Транспортная прокуратура добилась устранения нарушений при ремонте локомотивов в «Дно-Псковское»

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и обнаружила серьезные нарушения в деятельности сервисного локомотивного депо «Дно-Псковское», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Фото: Архив ПЛН

В ходе проверки выяснилось, что на предприятии не соблюдаются технологические требования к ремонту локомотивов, что привело к необходимости повторного направления одного из локомотивов на ремонт. Эти нарушения могут угрожать безопасности движения и эксплуатационной надежности железнодорожного транспорта.

Транспортный прокурор направил представление начальнику сервисного локомотивного депо и возбудил дело об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Благодаря вмешательству надзорного органа, все выявленные нарушения были устранены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.