Происшествия

Подросток в красной куртке пропал в Красногородске

15-летний Николай Астафьев пропал в Красногородске. 7 декабря он вышел из дома и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: Рост 169 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. Одет был в красную куртку, темно-синие брюки, камуфляжные сапоги и темную шапку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.