Происшествия

Петербуржец предстал перед судом за кражу с карты жительницы Псковской области

Порховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города Санкт-Петербурга, совершившего кражу с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В середине июня 2025 года подсудимый, находясь в отделении банка, нашел ранее утерянную банковскую карту и, предположив, что на банковском счете находятся денежные средства, забрал ее себе. После чего посредством банкомата снял с данной банковской карты денежные средства в сумме 26 000 рублей, принадлежащие потерпевшей. После совершения преступления мужчина уехал по месту жительства в Санкт-Петербург, однако вскоре был установлен благодаря видеозаписям с камер видеонаблюдения банка.

Петербуржец признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

При этом, учитывая личность подсудимого, полное возмещение имущественного ущерба, наличие государственных и ведомственных наград, положительных характеристик с места работы, а также, принимая во внимание ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела в связи с примирением, суд изменил категорию совершенного преступления и освободил подсудимого от отбывания назначенного ему наказания.