Происшествия

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара на улице Коммунальной в Пскове

Возгорание в девятиэтажном многоквартирном жилом доме произошло на улице Коммунальной в Пскове 9 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 14:37. В помещении мусоросборочной камеры огнем уничтожены пластиковый мусорный контейнер и входная деревянная дверь. Закопчена мусоросборочная камера по всей площади. Причина – предположительно, неосторожное обращение с огнем.

На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.