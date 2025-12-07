Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара на улице Коммунальной в Пскове

Возгорание в девятиэтажном многоквартирном жилом доме произошло на улице Коммунальной в Пскове 9 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Сообщение о возгорании поступило в 14:37. В помещении мусоросборочной камеры огнем уничтожены пластиковый мусорный контейнер и входная деревянная дверь. Закопчена мусоросборочная камера по всей площади. Причина – предположительно, неосторожное обращение с огнем.
На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.