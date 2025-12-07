Происшествия

Уголовное дело грозит великолучанке за удар кочергой по голове незнакомого мужчины

Прокуратурой города признано законным постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное органом дознания о преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что 3 декабря в вечернее время во двор, где проживает великолучанка пришли два молодых человека. На просьбу уйти они не реагировали, после чего женщина зашла в дом, где взяла кочергу и нанесла одному из мужчин один удар в область головы.

В результате чего последний получил телесные повреждения. После чего мужчины ушли.