Происшествия

Пскович ударил одноклассника по голове бутылкой водки

Первый заместитель прокурора города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, который ударил своего одноклассника бутылкой по голове, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В октябре вечером мужчина встретил на улице своего одноклассника, с которым он давно не виделся. Мужчины разговорились и решили продолжить беседу в квартире у местного жителя. По пути они купили спиртные напитки (бутылку водки) и закуску.

Находясь дома, они общались и распивали спиртное. В какой-то момент одноклассник захмелел, и мужчина стал выпроваживать его домой, однако тот уходить не собирался. Одноклассник хотел продолжить распивать спиртные напитки и беседовать.

Из-за того, что гость не хотел уходить, между мужчинами произошел словесный конфликт, который в дальнейшем перерос в драку, в ходе которой они стали друг друга толкать, в результате чего упали на пол, задев стол, на котором стояла бутылка водки.

Мужчина взял бутылку водки и ударил одноклассника по голове, пошла кровь. Мужчина испугался и направился в отдел полиции, где сообщил о случившемся. А его одноклассник пошел домой.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен легкий вред.

В настоящий момент мужчины примирились, претензий друг к другу не имеют.