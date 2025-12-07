Происшествия

Жителя Великих Лук оштрафовали за отказ пустить в дом пристава

Мировой судья судебного участка №33 города Великие Луки рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местного жителя за воспрепятствование работе судебного пристава-исполнителя, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина в ходе исполнительных действий о взыскании с него задолженности по кредитным обязательствам умышленно не выполнил законные требования судебного пристава, отказавшись предоставить ему доступ в жилое помещение.

Великолучанин привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей.

В соответствии со статьёй 17.8 КоАП РФ, воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов, находящегося при исполнении служебных обязанностей, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.

К ответственности за данное правонарушение могут быть привлечены не только лица, в отношении которых возбуждено исполнительное производство, но и иные люди (например: супруг (супруга), родители, родственники должника), отказавшиеся впустить судебного пристава в жилое помещение для проведения исполнительных действий, напомнили в пресс-службе судов.