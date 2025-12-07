Происшествия

Областной суд оставил Льва Шлосберга* в СИЗО

Псковский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу на постановление Псковского городского суда о заключении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* под стражу, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Лев Шлосберг* останется в СИЗО, сейчас срок заключения установлен до 2 февраля.

Лев Шлосберг* был подключен к заседанию суда по видеоконференцсвязи.

Апелляционную жалобу на постановление Псковского городского суда о заключении под стражу рассмотрели на закрытом судебном заседании.

Напомним, 3 декабря против Шлосберга* возбудили еще одно уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. По информации пресс-службы регионального отделения партии «Яблоко», дело возбуждено из-за репоста публикации в Telegram-канале, сделанного в феврале 2022 года. Заместитель председателя партии «Яблоко» вину не признает.

Отметим, что ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

По версии следствия, 12 января Шлосберг*, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, в социальной сети «Одноклассники» разместил видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

11 июня суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде содержания под домашним арестом, ему запретили без разрешения следователя покидать жилище, также было запрещено использовать средства связи и интернет. С 5 декабря Шлосберг* находится под стражей. Политика защищает адвокат Владимир Данилов.

Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ.

Кроме того, мировой суд уже приговорил Льва Шлосберга* к 420 часам обязательных работ по уголовному делу о несоблюдении обязанностей иноагента.

Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции. А 9 декабря 2025 года стало известно, что Шлосберга* внесли в список экстремистов и террористов.

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.