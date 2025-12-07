Происшествия

Льва Шлосберга* внесли в список экстремистов и террористов

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* внесли в список экстремистов и террористов, данная информация размещена на сайте Росфинмониторинга.

Напомним, ранее он был внесен в перечень иностранных агентов.

Также ему назначили 420 часов обязательных работ по уголовному делу о несоблюдению обязанностей иностранного агента.

В пятницу, 5 декабря, Льва Шлосберга* заключили под стражу за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

*внесен в перечень иноагентов, признан террористом и экстремистом.