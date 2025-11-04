Общество

Льва Шлосберга* приговорили к обязательным работам

Заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* назначили 420 часов обязательных работ по уголовному делу о несоблюдению обязанностей иностранного агента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Обязательные работы предполагают выполнение общественно полезных работ в свободное от основной работы время. В случае уклонения от отбывания наказания обязательные работы могут быть заменены принудительными или уголовным сроком», - следует из приговора.

Такое наказание запросила гособвинитель Анна Горячева в ходе судебных прений 24 октября в мировом суде, где проходило 16-е заседание по первому уголовному делу против политика.

Шлосбергу* вернули изъятые мобильные телефоны марок Samsung и iPhone, изъятый моноблок вернули в пользование псковскому «Яблоку». Также политику сняли подписку о невыезде.

Напомним, по версии следствия, Лев Шлосберг*, включенный 16 июля 2023 года в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.

Политик находится под домашним арестом по уголовному делу о дискредитации ВС РФ.

Приговор можно обжалось в горсуде в течение 15 суток.

Смотрите также Суд вернул Льва Шлосберга* под домашний арест

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.