Происшествия

Суд вернул Льва Шлосберга* под домашний арест

Судья Псковского областного суда удовлетворил протест прокуратуры на постановление суда первой инстанции, который 7 октября заменил меру пресечения заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* в виде домашнего ареста на запрет определённых действий, сообщается в Telegram-канале Псковского регионального отделения партии «Яблоко».

Политик вернётся под домашний арест до 8 декабря. Постановление будет обжаловано, уточнили в отделении.

Напомним, Шлосберга* обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

По версии следствия, 12 января 2025 года Лев Шлосберг*, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение аналогичного правонарушения, в социальной сети «Одноклассники» разместил видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Меру пресечения в виде домашнего ареста избрали в Псковском городском суде 11 июня. 7 октября суд изменил меру пресечения, запретив политику отправлять почтово-телеграфные сообщения и использовать средства связи, а также интернет.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.